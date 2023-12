Un día después de conocerse que el Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024, Páramo, la empresa organizadora, reveló el cartel por días de los artistas invitados, a través de una publicación.

¡Oficialmente, los mejores 4 días del año! Se lee en la publicación

El próximo año, Bogotá recibirá a un gran número de artistas de talla nacional e internacional, que se reunirán por primera vez en el Parque Simón Bolívar.

El días jueves 21 de marzo, los asistentes al gran evento podrán escuchar una mezcla de beats electrónicos y rock con Paramore, Limp Bizkit, Hozier Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rina Sawayana, Bad Gyal ZHU, Floating Points, Future Islands, Laura Pérez, Maca & Gero, Tornall, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill y Mariscos.

El viernes 22 el Festival Estéreo Picnic le abrirá las puertas a Sza, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akariila, Divino Niño, Irepelusa, Matar Fuma, Sa!kiro, Okraa y Ana María Oramas.

En el tercer día de festival, es decir el sábado 23, quien encabeza el listado de los artistas invitados es Feid, seguido de Placebo, M.I.A, Grupo Frontera, Tainy, Who Made Who, The Blessed Madonna, Fruko y sus tesos, Poolside, Kittin, Penyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie!, El Kalvo, Afro Legens, Lolabúm, More y Laurél.

Para el cierre del gran evento que se llevará a cabo durante cuatro días seguidos, la banda Blink 182 se presentará en esta nueva versión el domingo 24, esto después de que se vieran en la obligación de cancelar la presentación de este año. Durante ese día también se presentarán Arcade Fire, The Offspring, The Blaze, Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSY A, Yves Tumor, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty Trash, Verito Asprilla, Rutzo, Los Dinosaurios Murieron ayer, Selene, Volcán y Caballos de fuerza.

Precio de la boleta general por día al Festival Estéreo Picnic

ETAPA 1: 417.000 COP + servicios

ETAPA 2: 499.000 COP + servicios

ETAPA 3: 565.000 COP + servicios

ETAPA 4: 666.000 COP + servicios

Precio de la boleta VIP por día al Festival Estéreo Picnic

ETAPA 1: 949.000 COP + servicios

ETAPA 2: 1.015.000 COP + servicios

ETAPA 3: 1.099.000 COP + servicios

ETAPA 4: 1.164.000 COP + servicios

