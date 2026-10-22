Fonseca fue condecorado por Concejo de Bogotá antes de su concierto en Vive Claro

Pese a que el deseo era llenar el estadio El Campín, Fonseca tendrá su primer concierto en un estadio en el Vive Claro de Bogotá, tras un cambio de escenario debido al mal estado de la cancha luego de los conciertos de BTS a comienzos de octubre.

Bogotano de nacimiento, el artista ha mantenido un vínculo cercano con la ciudad a lo largo de su carrera. Por eso, no dudó en apoyar la decisión para que los hinchas de fútbol estuvieran tranquilos, sin dejar de lado la posibilidad de que su público disfrute de su música este 24 de octubre.

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"Por motivos de fuerza mayor, que creo que todo el mundo conoció, no pudimos hacerlo en El Campín, pero lo bueno es que la fecha sigue siendo la misma, las ganas y la emoción todavía más y el Vive Claro es un escenario espectacular", expresó.

A lo largo de su carrera, Fonseca ha trabajado por la cultura de la capital. Por ello, este 22 de octubre recibió en el Concejo de Bogotá la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, otorgada por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, sus aportes a la música colombiana y su compromiso con la transformación social a través del arte.

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La distinción destaca su contribución a la cultura nacional. Desde sus raíces bogotanas, el artista ha construido una carrera que conecta los sonidos del país con el pop latino y tropical, llevando su identidad musical a públicos de distintas partes del mundo.

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Recibir este reconocimiento de su ciudad natal representa un homenaje a una trayectoria que ha trascendido fronteras sin perder de vista sus raíces.