La verdad sobre foto de Peso Pluma con nuevo look que hizo estallar las redes

A través de redes sociales se compartió masivamente una fotografía de Peso Plumaque muestra un supuesto cambio de look del artista mexicano.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre ese nuevo corte de pelo y algunos usuarios han creado memes y comparaciones con otros artistas.

Sin embargo, la verdad es que no es una foto real del cantante sino una imagen creada con inteligencia artificial y muchos cayeron.

Muchos en redes sociales cayeron en que así lucía el mexicano, pero simplemente se trata de un retrato falso.

Pero eso no quiere decir que Peso Pluma no tenga un nuevo look, pues en sus redes sociales ha publicado fotos en las que se le ve con otro corte.

En el clip, él sale al interior de un baño grabándose frente al espejo y luce el pelo mojado, despeinado y, aparentemente, menos largo.

Pantallazos tomados de redes sociales.

Sin embargo, Peso Pluma compartió en su cuenta de 'X' otra fotografía donde aún se le ve con su famoso corte del mullet.