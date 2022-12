Fotos: J Balvin es comparado con fruta tropical por su nuevo look

El cantante de música urbana J Balvin no para de sorprender a sus seguidores, esta vez no fue por su talento musical sino por su aspecto físico. El artista publicó recientemente una serie de fotografías en las que enseña su nuevo look, que causó múltiples comentarios entre sus fanáticos.

El paisa se tinturó el cabello de colores vivos como verde, naranja, amarillo, azul y rojo, lo que ha generado una serie de comparaciones por sus seguidores, quienes lo igualan con frutas y hasta con el arcoíris.



El paisa se ha tomado los comentarios de buena manera, una de las fotos va acompañada del siguiente mensaje “olores, frutas y mango”.





“Pensé que era un mango (…) Tu personalidad hace que todo te quede bello (…) Parece un globo (…) Te abrazó un unicornio (…) El mango Balvin (…) Cabeza de mango (…) Pareces una chupeta”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.



En medio de los comentarios de sus más de 25 millones de seguidores, su más reciente sencillo ‘Reggaeton’ cuenta con cerca de las 45 millones de visualizaciones.

