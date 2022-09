¿Fueron los extraterrestres? Mafe Walker denunció que le hackearon las redes sociales

Actualmente, Mafe Walker es conocida en las redes sociales como la mujer que se comunica con los alienígenas debido a sus "frecuencias intergalácticas". Y es que fue en el programa "Venga la Alegría" donde se dio a conocer hace unos meses. Tras el impacto que logró, la colombiana regresó al foro matutino para denunciar que hace poco le hackearon sus cuentas en las redes sociales.

En ese medio la influenciar aseguró que le robaron las cuentas para evitar que transmita los mensajes que le envían desde el más allá.

Publicidad

“Soy un canal y vengo a transmitir este mensaje tan importante, y hay interferencias, hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje. Pero somos realmente tan poderosos los humanos que hay que volvernos a poner de pie y seguir siempre con el empoderamiento”, dijo la médium.

Además, Walker aseguró que está investigando el autor del hackeo.

"Me han hackeado todas mis cuentas, la de TikTok, Instagram. Estoy tratando de investigar, pero quisiese que me devolvieran mis cuentas porque quiero seguir transmitiendo este mensaje. Igual se está investigando, ya he creado otra cuenta", afirmó.

En medio del programa Mafe también se refirió a su primer encuentro de conexión con los seres 'intraterrenos' y los seres que vienen de otras constelaciones, pues afirmó que todo esto sucedió en las Pirámides de Teotihuacán.

Publicidad

¡Recibimos en el foro de #VLA a Mafe Walker para que nos hable sobre nuevo look y del hackeo que sufrió en sus redes sociales! 🙌👽🛸💃📺 #EsMiércolesDe pic.twitter.com/YDEaDwy5Bn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 7, 2022

Escuche aquí el podcast de Cómo como y mejore su alimentación: