Mafe Walker al estilo SITP: conductor de transporte público se viralizó con divertido video

Sin duda alguna, una de las sensaciones en internet ha sido la aparición de Mafe Walker , una mujer que asegura hablar con extraterrestres. Desde ese momento, cientos de usuarios en redes sociales no han dejado de replicar las famosas palabras de esta colombiana.

Pues este es el caso de un conductor del SITP, quien desde el bus que maneja realizó un video haciendo una parodia de Walker y rápidamente se convirtió en tendencia.

El hombre comenzó su divertido video con las palabras icónicas de Mafe Walker, “me amo, te amo, me encuentras”. Acto seguido utilizó situaciones cotidianas que pasan en el transporte público colombiano.

“Te vas a colar por detrás, te cierro la puerta, quedas atrapado y me dices: ‘Abra la puerta’. Te vas a bajar, me timbras dos y tres veces, me da rabia y no paro, entonces me gritas: ‘Me va a llevar a la casa de su madre’”.

El video ya cuenta con miles de interacciones y los usuarios lo han comentado cientos de veces.

