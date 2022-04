Gabriela Tafur y Esteban Santos revelan chats de cómo se conocieron por redes

Desde que se supo que la exseñorita Colombia Gabriela Tafur empezó a tener una relación sentimental con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos, su vida amorosa se hizo viral desde entonces. Muchos usuarios comenzaron a seguir de cerca la relación. Esta vez, tomó más auge al revelarse unos chats de como se conocieron por redes.

Esto hizo parte de un reto en Twitter que se llama Cómo empezamos, cómo vamos, y la pareja no se quedó atrás, por lo que publicaron dos fotos del momento en el que iniciaron, que en este caso sería a través de una conversación en una red social y la otra es una imagen de ambos, ya en pareja.

¿Cómo empezó todo?

Esteban Santos usó una excusa para llegar a la exseñorita Colombia. Le pidió ayuda para averiguar sobre una especialización en la que estaba interesado y que, casualmente, ella trabajaba en la universidad en la que Esteban quería estudiar.

"Necesito tu ayuda por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias, es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta", le escribió Esteban. Gabriela contestó.

"“Noo, no es sólo para abogados. Si quieres te doy el número de la coordinadora para que hables con ella”, indicó Gabriela.

Actualmente la pareja se encuentran juntos desde el año 2020 y, al parecer, la relación está muy sólida.

Vea aquí las conversaciones:

