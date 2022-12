Gianluca Vacchi escandaliza por partida doble las redes sociales

Gianluca Vacchi, conocido en Colombia por haber tenido un noviazgo en 2017 con la exreina Ariadna Gutiérrez, escandalizó las redes sociales por partida doble.

Primero, el multimillonario publicó un video en el que aparece cacheteándoles la cola a cuatro voluptuosas chicas en un yate, imágenes que desataron duras acusaciones en su contra por machismo y maltrato. Una de las mujeres era su novia Sharon Fonseca. La grabación, fue una coreografía sobre un colaboración de Becky G y Nacho.

Los comentarios en contra de Vacchi, quien cumplió recientemente 52 años, no se hicieron esperar.

“Es una lástima que una mujer se deje denigrar”, opinó una usuaria de Instagram.

“Este hombre usa su dinero para tratar a las mujeres como objeto y la gente lo admira por ello”, reprochó otro.

En medio de aluvión de críticas, el multimillonario sorprendió con un video totalmente opuesto, en el que él se dejaba pegar en la cola por las mismas mujeres, y en el cual aparece con sendos tacones.

“¡En la vida podemos ser y hacer lo que queramos y deseamos! Solo sonríe y disfruta tu vida”, escribió Vacchi al compartir las imágenes.

“Se está volviendo loco”, opinó un instagramer tras la difusión del video.

“Se superó a sí mismo”, aseguró otro.

En menos de 24 horas, el segundo video de Vacchi superó los 4 millones de reproducciones.