Gracias, el amor y la solidaridad son fuertes: Natalia Durán sobre campaña de donación para ayudarla

La reconocida actriz Natalia Durán se animó a compartir a través de sus historias de Instagram un emotivo mensaje con el que agradeció a todos sus amigos, familiares y demás personas que se han tomado un tiempo para enviarle unas palabras de apoyo o saber cómo se encuentra de salud.

Además, la actriz agradeció a las organizaciones que emprendieron una campaña para recaudar algunos fondos que serán usados para ayudarle con las costosas cirugías que debe realizarse.

“No me esperaba todo esto, no me esperaba este despliegue, no voy a llorar porque ya he llorado mucho. Estoy muy conmovida, no me esperé que mi mejor amiga fuera a hacer esto por mí y no sé qué pensar, estoy tan agradecida de tanto amor y todos los mensajes que recibo todos los días”, expresó Natalia Durán en Instagram.

“No sé si uno merezca tanto. A todos mis amigos que han tenido una profunda paciencia todo este tiempo que he estado desconectada, a mi familia. Necesitaba estar desconectada mientras tomaba todas las decisiones que tengo que tomar, vienen ahora cirugías", agregó.

Asimismo, la actriz mencionó que pese a lo difícil que es para ella este momento, no puede negarse a recibir tanto amor y apoyo.

“No aceptar las buenas intenciones, el amor y los gestos de solidaridad en este momento, sería un gran error, no creo que sea sabio, solo que me abruma mucho y me revuelve por dentro pensar que tanta gente que tiene intenciones y deseos tan bonitos hacia mi familia, pues es muy conmovedor. Gracias a todos y a cada uno”, dijo la actriz.

“El amor y la solidaridad es una cosa muy fuerte y estoy agradecida”, puntualizó la actriz Natalia Durán.

