¿Habrá concierto de Bad Bunny en Bogotá? Esto es lo que sabe de esa posibilidad

Luego de semanas de rumores, el pasado 5 de mayo se confirmó que Bad Bunny sí volverá a Colombia y lo hará en el 2026 en el marco de su tour 'Debí Tirar Más Fotos', mismo nombre que lleva el último álbum de este reconocido artista puertorriqueño. Pero lo que sorprendió de esta noticia fue la ausencia de Bogotá entre las ciudades de la gira.

Inicialmente, varios portales de música aseguraron que la parada en Bogotá estaba 100 % confirmado, incluso, por encima de una posibilidad en Medellín. Pero de un momento a otro todo cambió y el anuncio solo fue en la capital de Antioquia que, además, sorprendió con tres fechas consecutivas que se agotaron en pocas horas, que fue algo histórico en los conciertos del país.

¿Bad Bunny tendrá fecha en Bogotá?

Lo cierto es que, hasta ahora, solo se han manejado rumores en torno esto y se ha alertado de que página estafadoras se han aprovechado de la ilusión de los fans con un supuesto anuncio y venta de boletas en Bogotá. Cabe recordar que meses atrás, según Musictrends, la capital estaba 100 % confirmada, pero por diversos motivos esta no fue anunciada, sin embargo, esto no significa que "no se encuentre en planes".

Pero de acuerdo con Miguel Gutiérrez, conocido en redes por manejar Conciertos Colombia y anunciar varios eventos en el país, la posibilidad podría ser mucho más lejana de lo que el público cree por un tema en torno a la negociación del estadio.

"El tema con los conciertos en el Campín de Bogotá, es que desde que Sencia es la administradora varios promotores se la están pensando dos veces en hacer shows porque ahora te exigen que uses una tiquetera en especial y que la venta de bebidas y comidas no son para el empresario", explicó. A lo que empresa se pronunció: "Trabajamos para que Bogotá sea el corazón del entretenimiento en nuestro país".

"Solo por esta razón yo pensaría que no hubiera fecha de Bad Bunny en Bogotá, a menos que lo metan en Vive Claro o Bad Bunny sí o sí pida estadio o se haga un acuerdo", agregó.

¿Solo tres fechas en Medellín?

El otro rumor que comenzó a crecer en redes sociales fue la posibilidad de que el artista agregue una fecha más a Medellín, pero esto no ha sido confirmado.