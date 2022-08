Hace 45 años falleció Elvis Presley,  el hombre que cambió la música moderna

Elvis Presley, el hombre que revolucionó la música en Estados Unidos . Desde muy pequeño se vio fascinado por la música y su voz empezó a enamorar a cientos de personas. El joven de Misisipi empezó una carrera exitosa en Tennesse después de llegar a un acuerdo con Sun Records, en donde saldrían sus primeras interpretaciones.

La carrera de Presley no empezaría a crecer tanto hasta que conoció Tom Parker, el hombre que fue su manager hasta el día de su muerte. El cantante empezó a enamorar a las mujeres, pues en cada una de sus presentaciones su peculiar baile y voz hacía que cientos de ellas se acercaran al escenario deseosas de tocarlo, besarlo y acariciarlo.

Elvis Presley nació en la época correcta e incorrecta, el 'Rey del Rock and Roll' revolucionó por completo la música americana, pero la discriminación que vivió por parte de los medios de comunicación, políticos e importantes personajes, le llegó a pensarse si estaba haciendo lo correcto.

Cada show que presentó en diferentes Estados en EE.UU. generó más controversia, tanto que el artista tuvo que salir del mundo del espectáculo y prestar servicio militar para demostrar que "era un hombre blanco americano".

Al regresar, el objetivo de su representante Tom Parker era regresar a Presley a lo más alto del estrellato, por eso, le preparó una serie de shows con el fin de que nuevamente ese joven Misisipi fuera aceptado por la sociedad. En ese tiempo perdió a su madre, siendo uno de los golpes más duros de su vida.

Durante su paso por la vida militar se enamoró y tiempo después tuvo su primer y única hija: Lisa Marie. Elvis Presley se enamoró por completo por su bebé; sin embargo, los planes del coronel eran otros y su objetivo era llevar al cantante a la pantalla grande. Una aventura en la que fracasó completamente.

En su deseo de llevar su música al mundo, Presley le pidió a Parke que le programara giras por todo el mundo, ya que quería hacer cosas grandes como grandes bandas del momento; no obstante, el coronel se negó y solo le programó giras en Estados Unidos, siendo Las Vegas su casa por muchos años.

Con los años, la presión artística y la cantidad de shows llevaron a Presley a un estado crítico de salud. Esto lo volvió una persona dependiente de varios medicamentos, pero cada día perdía la fuerza para salir al escenario.

Fue el 16 de agosto de 1977, en que el mundo conoció que Elvis Presley había fallecido, quien sufrió un paro cardiaco producido por sus problemas de salud. La noticia estremeció el mundo y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, lo nombró la imagen de la cultura americana a través de la música.

Han pasado 45 años desde la muerte del 'Rey' y su música siendo un icono para la música moderna. Varias de sus canciones quedaron inmortalizadas en el mundo y siguen sonando en cientos de países: 'Unchained Melody', 'If I Can Dream', 'Can't Help Falling In Love', son algunas de las más recordadas.

