Hallo mister, smoking too: la graciosa traducción de Very, very well

Miles de colombianos han parrandeado con la icónica canción que combina el inglés y el español de manera muy tropical la cual está amenizada por una batería, guitarra y un acordeón.

El ‘Very, very well’, interpretado por Carlos Román y su conjunto vallenato no han dejado un pie quieto desde que se creó en 1958 y cuya letra se adjudica a Antonio Fuentes.

Sin importar estrato socioeconómico, la canción se ha convertido en un himno a la hora de celebrar las fiestas decembrinas en cualquier rincón del territorio nacional.

El acordeón de la exitosa canción estuvo a cargo de Morgan Blanco quien en este 2020 cumplió 85 años y es considerado como un “virtuoso” del instrumento.

Aunque muchos han bailado el inigualable ritmo, pocos saben qué significa esa letra la cual está cargada de palabras jocosas.

Aquí la letra original:

Hallo Mister!

Smoking too?

Oh, what’s she drinking?

Old Whisky?

Or dance Rumba?

Or Rock and Roll?

Or the Colombian Merecumbé?

You like baby (bis)

You like woman (bis)

My good friends

Very, very, very well!

Aquí la traducción de esa canción:

Hola señor

¿Fuma también?

Oh, ¿Qué está tomando ella?

¿Whisky viejo?

¿O baila en la rumba?¿O Rock and Roll?

O el merecumbé Colombiano

Te gusta, bebé (bis)

Te gusta, mujer (bis)

Mis buenos amigos

¡Muy, muy, muy bien!