Harrison Ford (Indiana Jones) en exclusiva con Blu Radio: "No he olvidado usar el látigo"

Luego del éxito de Star Wars en el mundo del cine, George Lucas apostó por una nueva historia en la pantalla grande que bajo la dirección de Steven Spielberg se convirtió en un ícono del entretenimiento: Indiana Jones (1981), que enamoró a millones con la actuación de Harrison Ford.

Ahora, 42 años después, Indiana Jones regresa por última vez a la pantalla grande. La historia del explorador más famoso del cine dará cierre con la nueva película de el 'Dial del Destino', bajo la dirección de James Mangold, en la última salida de Harrison Ford con el látigo.

En diálogo exclusivo con Miguel Garzón, de la Caja de los Comics y Blu Radio, el actor Harrison Ford reveló el sentimiento tan fuerte que tiene por este personaje, además lo difícil que es despedir una parte importante de su carrera.

"Es tu padre, es tu abuelo, es tu mejor amigo y es un personaje creado para ayudar a contar una historia y esta historia se trata de nosotros. Se trata de, ya sabes, siempre he dicho que las películas de Indiana Jones se tratan de la diversión que puede tener el cine, en lugar de la arqueología. Y creo que es una armadura maravillosa para crear una experiencia cinematográfica", manifestó Harrison Ford en Blu Radio.

Publicidad

Asimismo, el director James Mangold resaltó la importa del trabajo tras cámaras, ese trabajo en el CGI que impulsó a Harrison Ford en la pantalla grande y, por supuesto, a contar de mejor forma la despedida de Indiana Jones: "Lo hicimos para que el actor llevara sus sentimientos honestos a la pantalla grande".

"Sí. Recuerdo cómo fue de doloroso aprender, pero sería más doloroso olvidar lo que aprendí. Sí, el látigo es algo complicado, pero me alegré de volver a familiarizarme con él. No es algo que use todos los días cuando no estaba grabando", manifestó Harrison Ford sobre volver a encontrarse con ese amigo de Indiana Jones: su látigo.

El estadounidense, de 80 años, es un hombre muy conocido por su amplío recorrido en el mundo del cine. Ford ha interpretado a personas como Han Solo, en Star Wars; o Rick Deckard en Blade Runner.

Publicidad

La nueva película de Indiana Jones ya está disponible en todos los cines de Colombia para ver la despedida de Harrison Ford de su personaje y el mítico látigo.

Vea la entrevista completa de Harrison Ford

Vea el trailer de Indiana Jones