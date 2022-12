HBO confirma que la octava temporada de "Game of Thrones" será la última

Bloys fue preguntado a ese respecto en Beverly Hills (California, EE.UU.) por los periodistas durante un encuentro con la Asociación de Críticos de Televisión.



"Sí, creo que (los responsables creativos de la serie David Benioff y Dan Weiss) tienen un plan muy específico sobre el número de temporadas que quieren hacer", respondió Bloys.



"Si pudiera hacer que produjeran más (temporadas), aceptaría diez temporadas, pero queremos seguir su pista en lo que pueden hacer", afirmó el directivo de HBO.



Bloys admitió también que existen negociaciones en marcha para una potencial serie derivada ("spin-off") o precuela de "Game of Thrones", que lleva seis temporadas en la pequeña pantalla, pero "no hay planes concretos".



Además, el jefe de programación indicó que el retraso en el rodaje de la séptima temporada dejará a la serie fuera de los premios Emmy los más importante de la televisión) el próximo año.



"Es siempre mejor ganar más Emmys (...), pero ese no es nuestro principal objetivo", agregó el directivo.



Bloys ya anunció el pasado día 18 que "Game of Thrones", basada en los bestseller fantásticos "A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, regresará a España para rodar parte de su séptima temporada.



Entre las localizaciones de la nueva temporada en España estarán Sevilla, Cáceres, Almodóvar del Río, Santiponce, Zumaia y Bermeo.



No es la primera vez que la famosa serie de fantasía épica escoge España como emplazamiento para rodar ya que, en anteriores temporadas, desplazó a su equipo a lugares como Osuna, Córdoba, Sevilla, Almería, Peñíscola y las Bardenas Reales.



Junto a España, "Game of Thrones" también desarrollará parte de los nuevos episodios en Islandia como complemento a la producción general de la séptima temporada, que se llevará a cabo en Irlanda del Norte.



Los nuevos capítulos de la serie comenzarán a grabarse este verano y su estreno está previsto para el mismo periodo de 2017.



"Game of Thrones" logró hace algo más de dos semanas 23 nominaciones para la 68 edición de los premios Emmy, que se entregarán el 18 de septiembre en Los Ángeles.