Hija de José José dice estar asustada por colombiano que reclama que él era su padre

Marysol Sosa, hija del cantante José José, se pronunció sobre el reclamo de paternidad revivido por Brian Fanier Álvarez Rojas, ‘Manuel José’, quien asegura que su padre fue el recientemente fallecido artista mexicano.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“No he tenido oportunidad de conocer a este muchacho en persona. Sí lo he escuchado cantar, me asusta un poco porque siento que es demasiada la obsesión con la que creció y con el hecho de querer ser José José”, sostuvo Marysol Sosa en declaraciones recogidas por el medio Nuevo Día.

Vea también: Ojo con lo que dice en las entrevistas de trabajo: estudio revela cuál es la clave

“Mi propio papá se hizo la prueba”, dijo.

Publicidad

“Se me hace un poco de mal gusto. El muchacho se puede buscar problemas muy graves”, agregó.

Publicidad

José Joel, el otro hijo de José José, también

rechazó el reclamo del colombiano ‘Manuel José’.

Le puede interesar:

"Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y, sino es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres", dijo José Joel.

Publicidad

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.