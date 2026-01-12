Hija de Yeison Jiménez conmueve con video de su papá: "Lo recuerdo así"

Continúa la conmoción por el siniestro aéreo registrado el pasado sábado 10 de enero de 2026, hacia las 6:00 de la tarde, en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

El intérprete de éxitos como ‘Destino final’, ‘El mejor’ y ‘Por qué la envidia’, entre otros, deja no solo un importante legado musical, sino también una familia que hoy enfrenta su partida, especialmente sus hijos.

Yeison Jiménez era padre de Camila, la mayor, de aproximadamente 15 años, quien, aunque era su hijastra, el artista consideraba como su propia hija; Thaliana, de cerca de 7 años; y Santiago, el menor, nacido en 2024, quien apenas comenzaba a compartir sus primeros momentos junto a su padre.

En medio del duelo, Camila Jiménez compartió en redes sociales un video junto al cantante que ha generado profunda tristeza entre los seguidores del artista. En el clip se observa a Yeison con un filtro divertido, acompañado del mensaje: “Te amo papá”. En los comentarios, Camila añadió: “Perdón si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”.



A este mensaje se sumó el de Lina Jiménez, hermana del artista, quien escribió en sus redes sociales: “Hermano te amo. Qué dolor tan grande, nos dejaste. Fuiste feliz hasta el último minuto de tu vida, Dios, que esto sea un sueño por favor”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, entregó detalles preliminares sobre el siniestro y señaló que “el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

En cuanto a las causas del accidente, la cartera de Transporte aclaró que se manejan tres líneas de investigación: “El componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.