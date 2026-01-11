Esta es la foto de cada una de las víctimas del accidente en Paipa donde murió Yeison Jiménez

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá (centro), tiene consternada este domingo a Colombia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Autoridades locales y regionales y políticos de distintos partidos también expresaron en redes sociales su pesar por el fallecimiento de Jiménez, un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.

El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

"Con profundo dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Yeison Jiménez llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado", manifestó esa entidad en un mensaje en su cuenta de X.

La Fiscalía General informó que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista.



En el siniestro en Paipa, Boyacá, murieron:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

Esta es la foto de cada una de las victimas del accidente en Paipa donde murió Yeison Jiménez

Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes de despegar y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, también fallecido, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue.

El cantante tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia (noroeste), donde lo esperaba su banda. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.