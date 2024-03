Hijos de Shakira ya le reclaman regalías de su canción: esta sería la razón

Si algo demostró laseparación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué,fue que sus hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años respectivamente, fueron su fortaleza en los tiempos oscuros tras el fin de su relación.

Pero no solo le ayudaron a recuperarse de su dolor en la separación sino que también hicieron parte de su nuevo trabajo discográfico "Las mujeres ya no lloran". Esta participación no solo resalta una experiencia significativa en el estudio de grabación, sino que además refleja la inquebrantable enseñanza de responsabilidad y autonomía que la cantante colombiana busca transmitir a sus hijos.

Según contó la cantante barranquillera durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, lo que empezó como un momento de diversión, terminó convirtiéndose en un aporte fundamental al álbum, especialmente en la canción "Acróstico", dedicada y cantada por Milan y Sasha.

La implicación de los niños en el proyecto se revela como un potente medio a través del cual Shakira comparte sus valores maternales y su perceptiva sobre la educación financiera. La artista compartió cómo sus hijos ahora preguntan continuamente sobre las regalías que recibirán por su participación: "Todo el tiempo están como: 'Mamá, ¿cuándo llegan las regalías? Porque necesitamos ahorrar más dinero para el carro'", una anécdota que sin duda generó risas durante la entrevista pero que, a la vez, profundiza en la enseñanza del valor del trabajo y el ahorro desde una temprana edad.

Este deseo de Milan y Sasha de comenzar a ahorrar para su futuro vehículo no es casualidad, sino el resultado directo de las lecciones impartidas por Shakira sobre el valor del dinero y la importancia del esfuerzo personal.

"Cada uno tiene su 'puerquito' y están ahorrando porque quieren comprar un carro cuando sean grandes, porque yo les dije: 'No les voy a comprar un carro o un teléfono, u otra cosa. Si ustedes lo quieren, van a tener que ganárselo'", explicó la intérprete de ‘Waka Waka’ y ‘Ojos Así’.

Esta declaración no solo evidenció la cercanía y los momentos compartidos en familia, sino que enfatiza la responsabilidad y autonomía que Shakira procura inculcar en Milan y Sasha, incluso frente al lujo y la fama que rodean su vida cotidiana.

Los números del nuevo álbum de Shakira

El álbum "Las mujeres ya no lloran" se posiciona, así, no solo como una ventana a las experiencias personales y emocionales de Shakira, incluida su reciente separación, sino también como una plataforma para reforzar los lazos familiares y enseñar valiosas lecciones de vida. El nuevo trabajo musical de la colombiana arrancó con impresionantes cifras de venta y siete disco de platino.

La contribución de sus hijos al proyecto musical es un firme testimonio del impacto emocional que la cantante desea propiciar a través de su arte, señalando la dimensión multifacética de este último trabajo en temas de amor, superación personal, y enseñanzas mnemotécnicas.

‘Acróstico’ un éxito musical

En un entorno como el del espectáculo, donde la fama y sus exigencias suelen predominar, Shakira se destaca por esforzarse en mantener un equilibrio saludable en su vida familiar, abogando por principios y valores sólidos.

"Acróstico" se alza no meramente como una canción dentro del álbum, sino como un profundo recordatorio de los instantes de felicidad y aprendizaje mutuo entre madre e hijos. La canción, que ya tiene más de 330 millones de reproducciones, representó la vuelta de la cantante barranquillera a las baladas.

