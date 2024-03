Shakira, en su faceta más atrevida, habló de Piqué en show de Jimmy Fallon: “Me arrastraba”

No cabe duda que este es el año más movido artísticamente para la reconocida artista colombiana Shakira, quien volvió a llamar la atención del público mundial con su más reciente aparición en "The Tonight Show", uno de los programas nocturnos más emblemáticos y vistos de la televisión estadounidense.

Durante su entrevista, reveló detalles profundos sobre su proceso de composición para su más reciente trabajo discográfico, que marca su regreso a la música después de siete años de pausa. La cantante describió este proyecto como una catarsis personal, convirtiendo sus experiencias y emociones en música, lo cual considera su "pegamento" para reconstruirse.

Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera que tenía de volver a estar entera era a partir de la música Mencionó Shakira.

La estrella internacional nunca ocultó la razón de su inspiración musical y señaló directamente el impacto de su separación con el futbolista Gerard Piqué. Durante años, priorizó su vida familiar por encima de su carrera.Sin embargo, señaló que ese capítulo cerrado le ha otorgado ahora una nueva libertad.

Shakira bailó Puntería. Foto: captura de pantalla video Instagram @shakira.

Shakira brilló en el show de Jimmy Fallon

El regreso de Shakira a la música también se celebró con una actuación en vivo en "The Tonight Show", donde interpretó "Puntería", su más reciente colaboración con la rapera estadounidense Cardi B, levantando el ánimo del público presente.

Publicidad

Este momento resaltó no solo la versatilidad de Shakira como artista, sino también su capacidad para colaborar con figuras prominentes del género urbano, manteniendo su talento y mostrando su sensualidad al máximo con movimientos y letras más atrevidas. Allí apareció con un traje blanco junto a bailarinas para mostrar que sus caderas no mienten.

Además, entregó un fuerte mensaje sobre la resilencia y autonomía femenina, criticando la expectativa de que las mujeres deben manejar sus emociones de cierta manera."Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar",declaró, reivindicando el derecho de las mujeres a expresar sus emociones libremente cono su caso en este álbum.

Publicidad

“Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, ha confesado ante la audiencia del espacio de entrevistas. “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento (...). Este álbum ha sido mi catarsis”, mencionó.

Shakira en el show de Jimmy Fallon. Foto: captura de pantalla video Instagram @shakira.

No es la primera vez que Shakira visita a Jimmy Fallon, pues el programa fue el escenario para que la colombiana apareciera por primera vez cantando la "Sessión Music #53" junto a Bizarrap, en su momento, fue todo un acontecimiento.

¿Qué busca Shakira con este nuevo álbum?

Este nuevo álbum, descrito por Shakira como resultado de un profundo trabajo personal, se perfila como una pieza significativa en su discografía. Al convertir sus momentos más difíciles en una colección de canciones, la cantautora dio a conocer una mirada íntima a su proceso de curación y empoderamiento.

"Este álbum ha sido mi catarsis", afirmó, resaltando el papel esencial de la música en su vida como herramienta de expresión y sanación.

Publicidad

Finalmente, Shakira mencionó a marcar un antes y un después en su carrera, tras haber vivido "la época más oscura" de su vida. Su mensaje va más allá de la música, tocando temas de independencia, fortaleza emocional y la liberación de estereotipos de género.

Así fue la entrevista con Jimmy Fallon: