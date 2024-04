Integrante del Desafío XX estuvo en una correccional: todo por defender a su madre

Cuando los participantes del Desafío XX no están en las pistas realizando las pruebas en las ciudad de las cajas empiezan a conocerse un poco más dentro de las casa y revelar diferentes anécdotas que los han marcado en la vida. Una de las que más sorprendió en los últimos capítulos estuvo relacionada con Alexander, quien afirmó haber estado en una correccional luego de defender a su mamá.

Alexander le contó a Hércules que, cuando todavía era menor de edad, estuvo un tiempo en la correccional porque intentó defender a su madre de la violencia intrafamiliar que sufría a manos de su padre, quien la golpeaba constantemente, sumado a los problemas con el alcohol.

Un día, al ver un nuevo ataque contra su madre, Alexander decidió coger una pala y golpearlo en la cabeza. Ese golpe lo dejó inconsciente y a raíz de ese hecho lo trasladaron a una correccional para menores.

"El man siempre fue maltratador y alcohólico. Le pegaba a mi mami hasta el punto en que casi lo mato. Le pegué un planchón con la pala y quedó desmayado. Como estaba borracho, pues lo dormí. Por eso me mandan para la correccional", detalló.

Durante un mes estuvo en esa correccional, tiempo suficiente para que él cambiara y tuviera una perspectiva diferente sobre su carácter.

¿Qué cambió?

De acuerdo con su relato, en ese lugar se dio cuenta que tenía las "agallas y la valentía de no comer cuento de nada". De hecho, contó que una noche dos tumaqueños intentaron agredirlo cuando dormía, pero él logró defenderse con golpes.

"Llegó el educador y no creyó que yo hubiera hecho eso. Me querían coger y bajarme la pantaloneta. Agradezco las artes marciales porque me ha dado fortaleza mental y el saberme defender desde pequeño", afirmó Alexander.

Ahora este integrante de Gamma espera seguir demostrando sus habilidades en el Desafío y llegar hasta la fase final, pues dejó claro que no vino a hacer amigos ni a ser figura ante la cámara.