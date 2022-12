Invítenme a un cotejito: Suzy, participante de ‘A otro nivel’

Suzy Correa, una de las participantes de ‘A otro nivel’, pasó por El Camerino para confesar que no solo siente pasión por la música, sino que el fútbol, el tenis y el voleibol son otras de sus actividades preferidas.

De pequeña, esta paisa jugo tenis y logró varios trofeos departamentales, esto mientras su vocación artística salía a flote.

Asegura que en su casa su familia se reúne a ver partidos de fútbol, pero a ella lo que le gusta es practicarlo, incluso, se atrevió a pedirle a los integrantes de El Camerino que la inviten a un “cotejito”. “Me gusta mucho ser arquera pero soy buena central”, dijo.

Sobre su faceta como artista, aseguró que una “guitarra siempre cae bien” y habló sobre su paso por el equipo del reguetonero Maluma.

“La guitarra es importante en cualquier género y en especial en géneros que no la incluyen, entonces cuando la incluyen refresca, una guitarra siempre cae bien, él me admiraba y me respetaba y yo llegaba con mis ideas para los arreglos y él siempre escuchaba y se dejaba guiar”, dijo Suzy.

Sobre su llegada al programa ‘A otro nivel’, aseguró que siempre el estilo de estos realities no le interesó, sin embargo, la insistencia de su hermana y su productora hizo que participara.

“Fue algo bastante curioso, siempre fui muy esquiva a los realities (…) pueden ser algo doble filo si uno no los maneja bien”, sin embargo, logró llegar muy alto en este nuevo formato del Canal Caracol.