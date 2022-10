¡Iracunda! Así reaccionó JLo ante acusaciones por supuesta infidelidad de su esposo

La cantante JLo no se quedó callada y rompió el silencio ante las acusaciones que hizo el beisbolista cubano José Canseco de una supuesta infidelidad por parte de su esposo Alex Rodríguez con su exmujer, Jessica Canseco.



Tal como lo replicó el programa El gordo y la flaca en su cuenta de Instagram, la artista se mostró enojada ante los comentarios que ha recibido las últimas semanas.



“No me importa, sé cuál es la verdad, sé quién es Alex, él sabe quién soy yo, estamos felices y no vamos a permitir que otras personas salgan y nos digan cuál es nuestra relación porque sé cuál es nuestra relación”, dijo JLo en medio de una entrevista radial.



La cantante no había tenido la oportunidad de pronunciarse y encontró el momento perfecto para hacerlo en un medio de comunicación.



