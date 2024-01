Jennifer López revela sus secretos en "This Is Me... Now: A Love Story": ¿sería adicta al sexo?

La artista Jennifer López , conocida como 'la diva del Bronx', está a punto de llevar a la audiencia en un viaje introspectivo sobre su vida amorosa y su regreso triunfal a la pantalla grande con la película "This Is Me... Now: A Love Story", que estará disponible en Prime Video.

La cinta, que fusiona géneros cinematográficos y música, marca el retorno de JLo después de una década de ausencia en la industria cinematográfica y musical.

La producción, programada para su estreno en Amazon Prime Video el 16 de febrero, representa un ambicioso proyecto dirigido por Dave Meyers y creado en colaboración con la propia Jennifer López. La película, con una duración de 65 minutos, explorará la vida de JLo a través de paisajes oníricos y desafíos basados en experiencias personales amorosas, ofreciendo a la audiencia una perspectiva única del corazón resistente de la icónica artista.

¿Reveladora confesión de Jennifer López?

El tráiler, lanzado recientemente, ofrece un vistazo emocionante al proyecto cinematográfico. En él, JLo se enfrenta al desamor con diversos amantes, algunos de los cuales parecen inspirados en sus experiencias pasadas con figuras públicas como Cris Judd, Sean 'Diddy' Combs y Marc Anthony. Sin embargo, una escena en particular se destaca, "revelando" una íntima confesión por parte de sus amigos: "Creemos que podrías ser una adicta al sexo".

Este inesperado giro en la trama plantea preguntas sobre la sinceridad y la vulnerabilidad de la artista en su búsqueda apasionada del amor verdadero. La película promete ofrecer una retrospectiva introspectiva, revelando detalles profundos de la vida de JLo que han permanecido ocultos durante mucho tiempo.

La obra cinematográfica cuenta con un elenco estelar, que incluye a personalidades destacadas como Ben Affleck, Fat Joe, Sofía Vergara, Trevor Noah y Kim Petras, entre otros. Estas apariciones especiales añaden un atractivo adicional al proyecto y reflejan la conexión duradera de JLo con la industria del entretenimiento.

La película también marca el lanzamiento del tan esperado álbum de Jennifer López, "This Is Me... Now", el cual representa su primer material discográfico en una década. La conexión entre la película y el álbum refuerza la narrativa única que JLo está compartiendo con sus fans, ofreciendo una experiencia completa que combina música, cine y la autenticidad de una artista que ha resistido la prueba del tiempo.

En una declaración previa al lanzamiento, JLo compartió su conexión personal con el proyecto, destacando la energía y felicidad que la canción principal, "Can't Get Enough", aporta al álbum. La artista expresó su deseo de transmitir un mensaje claro a través de su música y su película.

Lo que quería decirles a todos con el álbum... es que el amor verdadero existe de verdad enfatizó la artista.

Con "This Is Me... Now: A Love Story", Jennifer López se enfrenta a su pasado, desafía géneros y ofrece a sus fans una experiencia que abarca lo mejor de todos los géneros. Aborda temas personales y su habilidad para fusionar música y cine.