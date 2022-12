Jessica Cediel revela cómo grabó ‘Imitadora’, el erótico video con Romeo Santos

En Mañanas BLU estuvo Jessica Cediel, quien protagonizó el video de la última canción de Romeo Santos titulado ‘Imitadora’.



Cediel cuenta que se encontraba rodando la película ‘Nadie sabe para quién trabaja’ cuando le llegó la invitación para participar en el clip.



“Fue invitación especial, estaba trabajando y me llamaron de Estados Unidos para decirme que había ganado un casting para realizar un video musical con Romeo Santos”, afirmó, agregando que no tuvo que hacer casting presencialmente, sino que la selección se hizo de manera interna y ella fue la elegida.



Sobre el video, la modelo contó que fueron dos días que tardaron rodándolo en la ciudad de Miami.



La historia



“Se trata de una mujer que tiene doble vida; una en la mañana y otra en la noche. Ella es pareja de un investigador que se va dando cuenta de los movimientos de su mujer, pero ella nunca le admite nada, aun así, el hombre, interpretado por Romero, se da cuenta de los movimientos de su pareja”, afirmó Jessica.



Sobre los rumores que se han generado en las redes sociales del acercamiento con Romeo Santos, Jessica contó que era la primera vez que se veían y que durante rodaje todo se realizó con el mayor profesionalismo.



“Nunca me había visto con Romeo. Me pareció muy respetuoso, profesional, comprometido con su trabajo y, por supuesto no puedo negar que es un hombre muy guapo, se ve mejor en persona”, dijo.



Cabe destacar que el video producido por Carlos Pérez, lanzado el 21 de Julio, ya cuenta con más de 26 millones de visitas. Hace un par de días destronó a ‘Despacito’, clip del mismo director.



A continuación vea el video 'Imitadora'



