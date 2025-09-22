Jhay P, el artista que gracias a Karol G y Feid cambió su vida para siempre

Medellín, cuna de grandes artistas y soñadores, que día a día posiciona a artistas a nivel mundial a través del género urbano, un estilo que se ha hecho propio de la vida del paisa y su cultura al verse reflejada en este tipo de cantantes que buscan dejar en alto su bandera.

Si bien existe J Balvin, Maluma, Karol G, Feid, Ryan Castro y Blessd que han puesto en alto esta idea, atrás viene otra camada de artistas que también crecieron en la calle buscando demostrar que la capital de Antioquia será la del urbano mundial. Así ha sido el caso de Juan Pablo García Vélez, conocido como Jhay P, que desde abajo se ha demostrado que los sueños sí se hacen realidad.

Jhay P // Foto: Instagram @jhayp.ma

Feid, un ángel caído del cielo

Comenzó su carrera hace años, pero en su momento la calle lo tenía consumido en una realidad de la cual no se ha sentido orgulloso, pero de la que sí aprendió para ser la personas que es hoy en día.

Ese camino, apareció Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid, que se volvió en su motor para impulsar su carrera hasta el punto de incluirlo en su álbum ‘Ferxxocalipsis’ en el éxito de ‘Yo AK’, el cual ha sido cantado en grandes escenarios del mundo.



Asimismo, Karol G le ha dado un espacio a este joven, quien ha sido uno de los más queridos del ‘Ferxxo’ y le han dado la mano no solo para sacarlo de un infierno, sino para demostrarle que su talento le permitirá tocar puertas inimaginables.

“Ese fue el primer motor verdadero que tuvimos, el primer jugón. Eso es un angelito, un angelito que Dios me mandó. Me gusta con él”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Jhay P: “La clave es camellar por el sueño, nada cae del cielo”

El talento urbano colombiano sigue dando de qué hablar y Jhay P es uno de los nombres que más resuena en la nueva generación. Con apenas 21 años, el artista de Medellín vive un momento de crecimiento vertiginoso que él mismo describe como “hermoso, lleno de aprendizaje y bendiciones”.

Publicidad

El cantante repasó su trayectoria, habló de su identidad musical y envió un mensaje claro a los jóvenes que sueñan con abrirse camino en la industria.

Era otra persona”, admitió. “Hoy me siento calmado, aliviado, contento con la transformación que he tenido”. Su autenticidad es su carta de presentación: “Soy real, un pelado del barrio que trabaja por lo suyo. No me disfrazo de nada”.

“Camellen. Persigan el sueño. Mi manager dejó su trabajo para trabajar conmigo cuando yo ni le podía pagar. Hay que sostenerse con otro empleo si toca, pero nada cae del cielo”, añadió.

Publicidad

Un proceso con los pies en la tierra

Aunque su nombre empieza a figurar en grandes escenarios, Jhay P no se deja marear por la fama. “El proceso va paso a paso. Aprendo, arreglo cosas, porque hay que crecer como persona para crecer como artista”, explica. Su conexión con el público es natural: “Subirme a un escenario es disfrutarme, no sentirme presionado. Quiero que la gente cante conmigo, que sea una fiesta de verdad”.