¿José José fue envenenado? Ojo a lo que dice la mejor amiga del artista

En el programa mexicano 'Ventaneando' salió una hipótesis sobre la muerte del cantante José José, ocurrida el pasado 28 de septiembre.

En entrevista con el medio, Paulina Mondragón, amiga muy cercana del cantante, acusó a Sara Salazar, exesposa del artista de un posible envenenamiento.

"Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos, porque ella dice que gordo yo no vendo", dijo.

En el programa, la mujer aseguró que le aconsejaba a José José que él debía manejar su propio dinero.

