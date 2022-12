Joven que se tatuó "Messi" en la frente y "D10S" en el cachete: "Estoy arrepentido"

Luego de que la selección de Argentina se consagrara campeona del Mundial de Qatar 2022, al vencer en la definición de penales a Francia, muchos aficionados de la albiceleste y, por su puesto, de Lionel Messi, decidieron plasmar en un tatuaje ese histórico logro deportivo.

En redes sociales se viralizaron los diferentes tatuajes de los hinchas, algunos sobre la Copa del Mundo, las estrellas de Argentina, de los futbolistas de la albiceleste, del técnico Lionel Scaloni o Messi. Precisamente, un aficionado, en principio, no le importó los comentarios sino solo el amor por el ‘10’ y se tatuó en la frente el apellido del talentoso jugador, en un cachete la palabra “D10S” y en el otro las tres estrellas de la selección.

Sin embargo, días después publicó un video en redes sociales en el que reconoció que esos tatuajes le han traído más cosas “negativas que positivas” y ahora está arrepentido.

“Me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”, dijo Mike Jambs en su perfil de Facebook.

También comentó que ha sido objeto de críticas, burlas, rechazos e incluso recibió amenazas luego de la publicación del video de cómo se tatuaba, pues era una promesa que había realizado con unos amigos si Argentina era campeona.

“Nunca pensé que eso me trajera tantas cosas negativas porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles”, añadió.

Jambs lamentó que las redes sociales sean foco de críticas para dañar a las personas que actúan diferentes o tienen pensamientos diversos.

“Muchas personas me dijeron: “Te vas a arrepentir”. A todas esas personas les tengo que dar la razón hoy, me quiero borrar el tatuaje”, contó.

Ahora el joven quiere someterse a un procedimiento para retirarse los tatuajes de su rostro, aunque desconoce dónde lo puede hacer.

“Quiero volver a ser normal. Que la gente no me mire mal en la calle, que no se asusten, que no digan que soy algo negativo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje”, concluyó.

