Tendencias:
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Blu Radio  / Turismo  / Gobierno español impone millonaria multa a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Gobierno español impone millonaria multa a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Es la segunda mayor multa impuesta en España, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea Ryanair.

