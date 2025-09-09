Julián Daza: “La música popular también puede ser un mensaje de fe, esperanza y vida”

En 2024, Daza se propuso en hacer un cambio radical en su vida y su carrera como artista. Por eso, este año se ha encargado de consolidar esa idea y dar mensajes profundos de lo que para él deber significar la música y el artista.

Primero al lado de Miguel Enrique lanzó ‘Soy de los Grandes’, una canción donde le expresan al público la importancia de crecer para soñar y, posteriormente, lanzó ‘Soy Campesino’ en donde le dio un mensaje a la gente que, día a día, trabaja en pro a la sociedad y muchas veces no son recompensados.

El cantante de música popular Julián Daza vive uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Con giras internacionales y nuevas canciones en camino, el artista colombiano asegura que su misión va más allá de cantar: quiere transmitir mensajes de fe, esperanza y fortaleza a través de su música.

En entrevista con Blu Radio, Daza contó cómo ha sido este crecimiento en los últimos meses. Julián Daza destacó que su música ha logrado inspirar a muchas personas, incluso en procesos personales difíciles. Compartió la historia de un joven bogotano que, tras escuchar una de sus canciones, encontró motivación para levantarse de una silla de ruedas.

Julián Daza y Miguel Enrique // Foto: Instagram @miguelenrique.oficial

“Eso me marcó. Tenía pocas probabilidades de volver a caminar, pero hoy lo hace. La música popular no es solo para el descontrol, también puede llevar mensajes de vida”, señaló.

En 2025, Daza ha lanzado la canción ‘Bendecidos’, un tema con el que rinde homenaje a su familia y a sus raíces, pero también envía un mensaje de fortaleza frente a quienes no suman en el proceso de vida.

“A mí me pasó, cuando yo llegué a mi casa a acabar con mi vida, porque no encontraba nada, en el momento en que yo realmente me abandoné a los brazos de Dios, dije, Padre Santo, haga conmigo lo que tenga que hacer, en ese momento Dios me mostró su grandeza y me mostró que Él está ahí, que para Él nada es imposible, que ninguna hoja se cae sin su voluntad y que para Él cualquier cosa es posible, que Él lo quite y lo pone a usted en cualquier parte, entonces es lo que yo le digo a la gente y el mensaje que están agarrando, gracias a Dios”, dijo.

Además, presentó su colaboración con Johnny Rivera, una historia guionizada sobre triángulos amorosos que busca conquistar al público. Y adelantó que próximamente lanzará “Soy Rico”, un tema con el que quiere mostrar que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en lo que el dinero no puede comprar.