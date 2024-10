Junior Zamora regresa a sus raíces en el Valle del Cauca con 'Joyas de Barrio'

Desde la pandemia, Cali recuperó vida en materia musical y comenzó a crecer un fenómeno en la industria de sus artistas locales que, poco a poco, se dieron un lugar en la zona para potenciar los sabores del pacífico en nuevas bases liricas, como es el caso de Junior Zamora, que, oriundo de la sultana del Valle, apunta a un éxito diferente con sus raíces.

“Si le soy honesto, las primeras conversaciones alrededor de mi proyecto son como, te ves increíbles, cantás increíbles, pero de dónde sos, ¿norteamericano o europeo? Pocas personas me encontraban en Cali. Ese fue una conversación para decir cómo vestimos este proyecto y dijimos si las personas no se sitúan en las canciones, lo que hicimos fue vestir los videos. Hoy por hoy esas letras nos están llevando más a la calle”, expresó el cantante en diálogo con Blu Radio.

Por eso, Zamora estrenó este jueves, 17 de octubre, ‘Joyas de Barrio’, el álbum donde el artista regresa a sus raíces. “Al momento de expresarse desde el lugar que lo vio crecer, Junior se convirtió en su alter ego/ personaje, Jay, para contar en esta película sonora su vida y la de su pandilla: La Roja, Edwin 15, Wuasá entre otros personajes que van apareciendo en el relato”, dijo su equipo.

A través de la voz de Jay, el álbum pinta un vívido retrato del barrio, capturando sus alegrías y desafíos. Desde el amor y la amistad hasta la pérdida y la identidad, explora la compleja experiencia de crecer y vivir en esta comunidad.

“Creo que lo que más me parece increíble de este producto es poder contar historias que había esquivado un poco. Era hablar de eso, mi barrio, de sus personajes, de esos temas de barrio sobre todo porque siendo pelado negro en el oriente, en el Distrito, que vivió en carne propia todo esto me parecía lindo narrarlo en algún momento. Estas cosas no se fuerzan y te sientes más sincero cuando lo logras”, manifestó.

Este es el nuevo álbum de Junior Zamora: