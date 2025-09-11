Kapo y Camilo se unen por primera vez para lanzar un bolero lleno de amor

Luego de meses de espera y rumores, finalmente, se dio una colaboración en la industria musical colombiana que era esperada por muchas personas. Kapo y Camilo se unieron para lanzar juntos un bolero romántico cargado de pasión y emoción.

La canción envuelve a los oyentes en una atmósfera íntima y delicada, donde la voz única de Kapo se entrelaza con la sensibilidad interpretativa de Camilo. Escrita por sus mismos intérpretes junto a Gangsta, Jeyjenm y Avi, la pieza refleja la riqueza de la composición colectiva y la fuerza creativa de la nueva generación de la música latina.

Kapo // Foto: Instagram @yosoytukapo

Se trata de ‘Esta es tu casa nena’, que tuvo un lanzamiento en especial con el público de ambos en Medellín, que disfrutaron de este sencillo. La obra llega como una apuesta a darle un aire innovador a la escena, de dos voces que han potenciado últimamente las listas de reproducción.

“Con una carrera en ascenso que ya lo posiciona como referente del afro-pop latino gracias a éxitos que han escalado en los listados digitales y lo han llevado a escenarios internacionales, Kapo sigue consolidándose como una de las voces más prometedoras de la nueva ola musical”, expresaron desde el equipo del artista.

Camilo, por su parte, reafirma en esta colaboración su capacidad de reinventar géneros clásicos y acercarlos a nuevas audiencias con su estilo auténtico y sensibilidad artística.