Karol G calentó redes con recientes fotos: esto dijeron sus fans por las imágenes

Después de casi cuatro meses de ausencia, Karol G volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que no solo dejó sin aliento a sus seguidores, sino que también encendió nuevas especulaciones sobre su vida personal.

La artista paisa , una de las exponentes más importantes del género urbano a nivel global, reapareció este jueves 18 de abril en su cuenta de Instagram con una serie de diez fotografías tomadas en la playa, luciendo un bikini dorado y su característico estilo relajado y veraniego.

Con el mensaje “Ivonny Bonita” y acompañada por la canción Perigosa, de C4 Pedro y Anselmo Ralph, la publicación se convirtió rápidamente en tendencia, acumulando cientos de miles de reacciones en cuestión de minutos.

Karol G calentó redes con recientes fotos. Foto: Instagram @karolg

Una reaparición esperada

Su última publicación oficial fu el 30 de diciembre de 2024, por lo que su regreso fue recibido con euforia por sus más de 70 millones de seguidores. La artista , que este año ha optado por un bajo perfil mientras se enfoca en proyectos personales y empresariales, especialmente en su natal Medellín, había estado completamente alejada del ojo público.

Durante ese tiempo, los rumores sobre un supuesto embarazo tomaron fuerza, especialmente tras su aparición en el concierto de Ryan Castro en Medellín, donde su vestuario dejó ver un leve abultamiento abdominal. Sin embargo, las imágenes recientemente compartidas parecen desmentir esas versiones, ya que no se observan señales visibles de embarazo .

¿Respuesta indirecta ante rumores de embarazo?

Aunque Karol G no ha abordado directamente los rumores, muchos de sus fans interpretan la publicación como una sutil respuesta visual para acallar las especulaciones. Sin embargo, no faltan quienes creen que las imágenes podrían ser antiguas y publicadas estratégicamente.

Lo cierto es que el regreso de "La Bichota" no pasó desapercibido, y una vez más, la cantante demuestra su poder mediático. Mientras tanto, sus seguidores aguardan con expectativa el estreno de su documental en Netflix previsto para este 2025, en el que narrará su proceso de crecimiento personal y profesional.

Karol G estalló las redes con sus fotos. Foto: Instagram @karolg.

Karol G: siempre en el centro de atención: así reaccionaron sus fans

Ya sea por su música, sus proyectos empresariales o el misterio que rodea su vida personal, Karol G continúa siendo una figura influyente y magnética en la industria del entretenimiento. Su reciente reaparición no solo confirma que sigue siendo una de las reina de las redes. Con las de 5 millones de 'Me Gusta' y cerca de 100.000 mensajes los seguidores de la paisa reaccionaron a su publicación.

"Dios miooooooooooooo! Casi que no mi reina hermosa", "te extrañábamos mucho", "Casi que no mi amor cuánto tiempo sin verte", "Yo que aposté un dinero por tu embarazo" y "CONFIRMADO, no estás embarazada", fueron algunos de los mensajes de sus fans.