Karol G rompió en llanto tras vender toda su boletería para concierto en Medellín en nueve horas

Entre lágrimas y muy conmovida se mostró la cantante Karol G al conocer que, en menos de nueve horas, había vendido toda la boletería del segundo concierto que dará muy pronto en Medellín.

"Colombia siempre ha sido muy importante para mi carrera, no seria lo que soy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad. Estoy así porque no me dio tiempo de celebrar el primer sold out cuando ya venia el otro", dijo la artista en un video dedicado a sus seguidores.

Por otro lado, Karol dijo sentirse orgullosa de su país e invitó a sus seguidores a que no se rindan y luchen por sus sueños.

"Me siento muy orgullosa. Trabaja duro, todo el mundo puede brillar, así que gracias. Los amo mucho, amo mucho a Medallo", finalizó.

