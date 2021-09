Alcalde Daniel Quintero le pidió a Karol G una fecha más de su concierto en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , se volvió tendencia en las redes sociales, después de que le pidiera a la cantante paisa Karol G que abriera una nueva fecha para su concierto en la ciudad.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde mostró su emoción por el concierto que dará la reguetonera el próximo 4 de diciembre, en Medellín. Sin embargo, las entradas ya están agotadas.

"Karol G. ¿Qué tal una fecha más?", fue el mensaje que Quintero compartió en la red social.

💪💪💪 Karol G. ¿Qué tal una fecha más? https://t.co/lIMqRDB3Jf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 3, 2021

Hasta el momento, la cantante Karol G no se ha pronunciado al respecto, pero sí le ha hecho saber a su fanaticada que está feliz de volver a su tierra a dar un concierto.

Recordemos que Karol G cerrará su gira de conciertos 'Bichota Tour' en el estadio Atanasio Girardot, en su ciudad natal Medellín, el próximo 4 de diciembre.

"Estoy anunciando el estadio de la ciudad que me vio nacer y de la cual me siento orgullosa de representar en el mundo. 'Bichota Tour' no tendría sentido si no terminara donde todo empezó, en casa. Para mi familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Posdata: no dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.