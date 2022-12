La absurda razón por la que dicen que Miss Venezuela mostró rebeldía en Miss Universo

El llamado ‘Zar de la belleza’, Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria en formar reinas en Venezuela, habló para el programa Suelta la Sopa de Telemundo donde reveló secretos del certamen que muchos desconocían.



Sousa se refirió a Sthefany Gutiérrez, la representante de Venezuela y segunda finalista en Miss Universo, quien fue la última reina que preparó para el certamen antes de ser despedido de la organización Miss Venezuela. Aseguró que la joven fue tachada de rebelde e indisciplinada por una extraña razón.

Vea también: ¡La reina tiene su rey! Este es el guapo novio de la nueva Miss Universo



“Sthefany pasó mucho trabajo, no tuvo apoyo. Cuando yo dejé la organización ella siguió, pero tuvo muchos inconvenientes y decían que era indisciplinada. ¿Sabes cuál era la indisciplina? Que le querían cortar el pelo, lo más bonito que tiene, y ella no quiso. Decían que eso era antiguo, pero si le hubiesen cortado el pelo no queda ni entre las 20”, afirmó Sousa.



También manifestó que tuvo que ayudarla para que llevara un vestuario adecuado al concurso, pero que si hubiese estado con ella en Bangkok hubiese ganado la corona.



“Si yo hubiese estado con ella más tiempo esa niña gana”, recalcó.



Finalmente, Sousa aseguró que, aunque le han adjudicado episodios desagradables del Mis Venezuela, prepara desde ya un concurso de belleza nuevo en el vecino país para demostrar que se preparan las mejores reinas.



Vea la entrevista completa

Publicidad