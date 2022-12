La actriz que se fue a buscar el “sueño americano” y terminó trabajando como albañil

La actriz colombiana Katty Rangel habló en el programa La Red sobre su experiencia en el extranjero en busca de un mejor futuro para ella y su familia.

“Me fui a Estados Unidos a buscar otras alternativas de trabajo, estaba un poco desesperada porque no me salía nada acá (Colombia) en televisión, y como saben tengo un hijo. Allá me encontré con otra realidad que no fue tan chévere”, dijo Rangel.

Sus días fueron difíciles. Durante los seis meses que vivió en el país norteamericano estuvo con visa de turista. Contó, además, que de las cámaras pasó a trabajar como albañil y ayudante de cocina.

“Empapelaba pisos, pintaba casas, era un trabajo nuevo para mí, me sentía muy rara. También trabajé en un restaurante. Dejé a mi hijo con la familia de su papá, y fue un tiempo bastante duro para mí, lloré muchísimo”, explicó.

Otra de las anécdotas que tuvo la actriz fue que un hombre le ofreció que se casaran para obtener los papeles legales en ese país, pero sus principios pesaron más y compró tiquetes para devolverse a Colombia.