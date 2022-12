La canción "Despacito" obtuvo siete récords Guinness

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi recibió siete récords Guinness gracias al alcance mundial de su éxito "Despacito", reconocimiento que lo pone en compañía de grandes nombres de la música, como Lin-Manuel Miranda, Ozzy Osbourne, Rihanna y Taylor Swift.



Durante el acto de reconocimiento, celebrado en Miami, Fonsi dijo sentirse "muy privilegiado" y "muy sorprendido" por ser uno de los escasos músicos que logra siete récords Guinness en un mismo año.



Aseguró además estar agradecido a toda la gente "involucrada" en la canción, en referencia a la compositora panameña Erika Ender, el reguetonero Daddy Yankee y el astro del pop canadiense Justin Bieber, que la impulsó al mercado anglosajón, entre otros.

Vea también: "Despacito"" se coronó campeona en los premios Billboard latinos



"Sé lo difícil que es estar en los libros de los récords, comparar lo que ha logrado esta canción con otras que han sido himnos para mí y artistas que han sido maestros para mí. Poder estar en la misma página o relativamente cercano a lo que ellos han logrado es increíble", dijo Fonsi en entrevista.



Con "Despacito", Fonsi rompió los récord Guinness por ser la canción más "escuchada del mundo", ser el primer vídeo en superar los 5.000 millones de visualizaciones en YouTube, ser el vídeo "más gustado" en internet y la canción con más semanas en el número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs.



Además, fue reconocido como el sencillo con mayor número de semanas consecutivas (17) en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, el videoclip musical más visto de internet y el más reproducido de un dueto.



"Los voy a colgar en mi pared con mucho orgullo, los voy a festejar. Mi mamá va a estar muy orgullosa", reconoció Fonsi tras admitir que aún le sigue impactando el alcance de "Despacito".



Aún así, afirma que la popularidad del tema no ha cambiado la forma de hacer su música.



"No escribo una canción pensando en récords o ventas", afirmó. "Como todos los artistas, lo que quiero es hacer algo bueno que disfrute la gente, que transmita emoción".



Subrayó que ni los registros históricos ni ninguna otra circunstancia "definen" su carrera ni lo que él es: "Lo que quiero es que a la gente le guste lo que hago y cantar por mucho tiempo".



Por eso se alejó del inglés en el cuarto sencillo de su próximo disco, el décimo de su carrera, y anunció el lanzamiento de "Imposible", una colaboración con su compatriota Ozuna, que compuso él mismo y que representa un cierto retorno a su esencia de cantautor de temas románticos.



"Es una canción que recoge un poco el estilo de Ozuna, que me encanta y por eso quise tanto colaborar con él, y mi estilo", explicó Fonsi, quien se define como "un artista pop" para el que "la música romántica siempre ha sido el eje", aunque últimamente haya decidido aventurarse con "diferentes géneros".

Publicidad