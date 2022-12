La cantante que reveló su adicción al sexo “con muchachitos”

La cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, reveló recientemente que por varios años fue adicta al sexo.

En entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la artista confesó incluso quién le conseguía a “los muchachitos” con los que iba a sostener sus encuentros sexuales.

“No era ninfómana, pero me encantaba el sexo. Tenía muchos amigos (que no eran tan amigos) que eran los que me conseguían los muchachitos con los que yo me acostaba”, narró Yuri.

Además, la mexicana aceptó que por varios años se sintió infeliz y que llegó a pensar en suicidarse, pero todo llegó al límite cuando le diagnosticaron una enfermedad en sus cuerdas vocales.Aunque en un principio los médicos pensaron que se trataba de cáncer, luego descubrieron que no eran tumores malignos.

Luego de la recuperación, decidió alejarse de los escenarios por más de 5 años y, finalmente, una nueva vida formó.“Cuando yo me paro en el escenario, ya era otra cosa. Ya no era para sentirme la mejor, sino para agradecerle a Dios que me dio la oportunidad de regresar y que estaba viva”, finalizó.