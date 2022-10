La cara de J Balvin cuando le decían que no iba a pasar de un bar de Medellín

El cantante colombiano de música urbana J Balvin publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la que hizo un llamado a sus seguidores a soñar en grande y no dejarse opacar por las críticas malintencionadas.

“Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven. Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada”, fue el mensaje con el que el artista acompañó la publicación.

La fotografía del intérprete de ‘Mi Gente’ ya suma 230.000 ‘Me gusta’ en la red social, donde sus seguidores vieron con muy buenos ojos el mensaje a manera de reflexión.





