"Estuve a punto, pero me dio susto": Marcela Reyes sobre la cirugía que quiso hacerse y nunca pudo

Una inesperada confesión hizo la Dj Marcela Reyes vía Instagram. Un seguidor le preguntó sobre la cirugía que siempre quiso realizarse y la respuesta sorprendió a muchos, ya que se trata de un procedimiento poco convencional.

"Esa pregunta me da risa porque yo quería cambiarme el color de los ojos, pero me arrepentí, me dio susto, no fui capaz. Además que cuesta mucho dinero. Casi cometo esa locura, estuve a punto", dijo entre risas Reyes.

"Que bobada", "eso ya es exagerar", "para eso existen los lentes de contacto", entre otros comentarios, fueron algunas de las apreciaciones que sus seguidores le manifestaron al enterarse de sus deseos de cambiarse el color de los ojos.

Vea lo que dijo en video:

