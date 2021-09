¡Se sinceró! Marcela Reyes reveló las secuelas que le produjo el COVID en su vida

La DJ Marcela Reyes se sinceró con sus seguidores y reveló las secuelas que le dejó el COVID-19 en su vida. Esto lo hizo a través de varias historias en Instagram.

Reyes aseguró que, debido al coronavirus, habría perdido la mitad de su cabello, situación que le ha generado "mucha tristeza".

"Les voy a contar lo que me está pasando. Toda la vida he tenido un cabello súper abundante, pero perdí mitad de mi cabello. No sé si culpar al COVID o a la reacción de las operaciones por biopolímeros. He escuchado de casos de que, luego de que les da COVID, pierden el pelo. Literal quedé con la mitad del pelo que yo tenía", dijo Marcela Reyes.

Vea aquí la historia completa: