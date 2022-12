La foto semidesnuda de Valentina Lizcano contra la ‘mojigatería’

La actriz Valentina Lizcano publicó una foto semidesnuda en Instagram acompañada de un fuerte mensaje contra aquellas personas que critican a las famosas por mostrar “más de la cuenta” en redes sociales.

“He visto cómo defienden sus cuerpos, sus creencias y de alguna manera buscan mostrar que no existe ni el miedo ni la mojigatería... que existen las diferentes maneras de sentirse de expresarse y de manifestar esa libertad que sentimos por dentro, y si me uno, me sumo, una más pelando el cuero”, fueron las contundentes palabras de Lizcano.

Agregó que se siente orgullosa de sí misma y del resto de mujeres que, como ella, se muestra tal cual como son. “Aquí después de 3 meses de quietud y transformación, sigo orgullosa de mí y de todas las mujeres, las que muestran y las que no, aquí lo realmente importante es ser felices y procurar la felicidad de los demás”.