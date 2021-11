La Liendra generó polémica con su nuevo negocio

Polémica y comentarios encontrados generó un video en el que se ve al influencer conocido como ' La liendra ' mostrándole a un vecino, que tiene un negocio de vídeojuegos en una calle del barrio donde el famoso se crio, el nuevo negocio -competencia directa- que montó junto con su hermano.

"Resulta que un día dejé caer un control y me iban a cobrar $1.000 pesos y yo no tenía para pagar esos $1.000 pesos, entonces el dueño me sacó del negocio y nunca más me dejó entrar. Pero hace tres meses volví y no me dejó entrar. Que no le interesaba que yo tuviera fama...que yo no entraba", contó 'La Liendra' señalando el local de su vecino, al que iba a jugar videojuegos durante su infancia.

El influenciador también contó en la historia, que le "da rabia, risa y felicidad", que le prestó la plata a su hermano para montar su propio local de vídeojuegos, justo en la misma calle donde se ubica el del vecino.

Con su fama y dinero, el influencer logró montar un negocio al frente del mismo que le vetó la entrada desde pequeño



"¿Sí pilló que le monté la competencia por no dejarme entrar? Ahí está. Y de acá a ocho días monto otros ocho", le dice al vecino mientras pasa en su carro por el lugar.