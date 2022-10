La ‘mentirita piadosa’ que dijo Diva Jessurum para lograr su primer trabajo

Cuando estaba en el primer semestre de periodismo, Diva Jessurum se arriesgó a presentarse a un reconocido canal de televisión del país para obtener su primer empleo como corresponsal del noticiero.

Así lo recordó en su cuenta de Instagram con una fotografía en la que recuerda sus inicios. “Comencé a trabajar cuando no había visto tv como materia en la universidad, estaba en 1 semestre y hasta dije que ya estaba graduada”, escribió en la publicación. Además, dijo que “nunca se dieron cuenta, lo confieso no con pena sino con orgullo, porque me gradué y nunca les fallé”.

Con esta imagen también agradeció a quienes la han apoyado y hacen parte de su carrera profesional. “Los sueños si se cumplen, si se cumplen. Solo hay que trabajar duro y dejar que la vida haga el resto”, puntualizó.