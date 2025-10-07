La molestia de 'Jeringa' por comentario de humorista Johana Velandia: "Respeta, hay jerarquía"

Toda una molestia generó en 'Jeringa', el reconocido comediante colombiano, el comentario de la humorista Johana Velandia, quien lo nombró, según él, de manera ofensiva para promocionar un festival de humor.

La comediante quien también es conocida como ‘Una gorda ahí’, hizo un video promocional para freeticketlat, en el que promocionaba la cartelera de humoristas que se presentarían en el evento que se llevará a cabo en Medellín.

Velandia se mostró sorprendida por la participación de Jeringa y comentó que el espectáculo “estaba recogiendo todo lo viejo”, sugiriendo que había artistas como él e incluso ‘Tola y Maruja’, ya estaban pasado de moda.

Si embargo, al mencionar a otros comediantes, aseguró que eran “buenos y que se ponía mejor”.



A ‘Jeringa’ no le cayó nada bien el comentario de Velandia y le dedicó un video a través de sus redes sociales, le hizo un llamado al respeto por las jerarquías y le recordó que ella apenas está empezando en el camino del humor.

“Hizo un comentario que estaban recogiendo todo lo viejo. Mira, yo he trabajado con grandes humoristas de este país como, en paz descanse, la ‘Gorda Fabiola’, Luz Amparo Álvarez, conozco a la señora Alexandra Montoya y otros humoristas”, empezó su video.

“He tenido el placer de trabajar con grandes mujeres comediantes de este país. Y admiro de ellas el respeto con los colegas. Tú, te lo digo de buena manera, tú, estás comenzando, comienza bien”, dijo.

Y agregó: “Hay jerarquía y hay respeto. Como lo tuve yo cuando llegué a ‘Sábados Felices’ por don Hugo Patiño, por el señor Enrique Colavizza, por el ‘Flaco Agudelo’, porque hay que respetar”.

Hasta el momento, la comediante no se ha referido a la respuesta de ‘Jeringa’, quien finalizó su video diciendo: “Jamás tendrás una respuesta fea de mi parte. Solo, respeta mi trabajo. Estaré trabajando como lo haces tú en tu emisora”.