La Oreja de Van Gogh anuncia el esperado regreso de Amaia Montero: ¿polémico?

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles, 15 de octubre, la vuelta de Amaia Montero, su cantante original, como vocalista del grupo y la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, un rumor que llevaba meses circulando y que aumentó cuando se anunció la salida de Leire Martínez del grupo español.

La esperada noticia se ha hecho pública en un comunicado, filtrado unos minutos antes en las redes sociales, acompañado de una foto y de un vídeo grabado en un local de ensayo en el que aparece ya cantando Amaia Montero, en compañía de Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz", asegura una Amaia Montero emocionada, que regresa así al grupo en el que permaneció entre 1996 y 2007.

Ya venía especulándose después de que, tras un largo tiempo con Montero alejada de los escenarios, volviera a subirse a uno en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabeu, en julio de 2024, cuando con una voz miedosa, que fue cogiendo confianza, cantó su mítica canción 'Rosas'.



Karol G y Amaia Montero. Foto: Instagram @jaimemassiepictures.

La salida de Pablo Benegas tras 3 décadas en la banda

En los últimos días, el regreso de Amaia Montero parecía un rumor a voces, ya que la biografía en redes de la banda cambió para quitar la foto del grupo y poner simplemente en la biografía: "solo juntos tiene sentido".

Sin embargo, la ausencia de Pablo Benegas, que llevaba 30 años en la banda, es patente tanto en la imágenes como en la firma del comunicado en el que el grupo explica que el guitarrista sigue formando parte del grupo, aunque "se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales".

De esta manera, el quinteto, reconvertido ahora en cuarteto, volverá a reencontrarse con su público tras haber dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán a su repertorio.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

La misma Amaia Montero se refirió a la salida del guitarrista en su cuenta de Instagram:

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", escribió la cantante.



El regreso de Amaia en medio de una polémica

La confirmación oficial del regreso Amaia se produce justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que permaneció 17 años en la banda donostiarra.

Sin embargo, para algunos fanáticos esta noticia no fue muy bien recibida, pues se difundieron múltiples comentarios donde cuestionaban la salida de Leire Martínez, calificándola como "el beso de Judas".

La salida de Martínez, el 14 de octubre de 2024, fue anunciada por el grupo con un comunicado que aseguraba que no habían conseguido "acercar" sus "diferentes maneras de vivir el grupo", en un anuncio que los fans de la cantante vieron como una traición a quien tomó el relevo de Montero durante 17 años.

La propia Leire sacó en abril su primera canción en solitario, 'Mi nombre', donde cargaba con cómo la había tratado el grupo: "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre".