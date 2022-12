La ‘peinada’ que Gabriela Tafur le pegó a tuitero que la llamó “mamerta”

La señorita Colombia 2019, Gabriela Tafur Nader, generó una polémica en redes luego de ‘peinar’ a un tuitero que la llamó “mamerta”.

Todo comenzó cuando la hermosa caleña publicó un trino

en el que pedía recomendaciones de libros para leer este fin de año.

Vea aquí: "Nos estamos uniendo por una causa, estamos despertando: Gabriela Tafur sobre el paro

“Abro hilo para que me recomienden libros por favor. Me acabo de terminar el mío y no sé por cuál comenzar. Los leo...”, dijo Gabriela.

Abro hilo para que me recomienden libros por favooor

La publicación, en pocos minutos, tuvo 1.500 ‘me gusta’, más de 80 compartidos y superó los 500 comentarios.

No obstante, un usuario con el @uribismo la criticó y la llamó “mamerta”,

palabra que usan constantemente para referirse a las personas con pensamientos comunistas.

Entérese de: Mis respuestas no se alinean con partidos: Gabriela Tafur le responde a Gustavo Petro

Ante esto, Gabriela respondió contundentemente a esta persona con otro trino que ya se hace viral en redes.

“Yo te recomiendo uno que se llama: ‘cómo coger oficio’”, dijo la caleña, quien además es abogada.

Yo te recomiendo uno que se llama: “cómo coger oficio”. — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) December 17, 2019

La publicación de Gabriela superó los 1.300 ‘me gusta’ y desató una ola de comentarios donde muchos la apoyaban.

