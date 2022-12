La reacción de Ana del Castillo a quienes le rompieron el vidrio de su bus

Luego de que culminara una presentación de la cantante Ana del Castillo en el municipio el Banco Magdalena, y la artista se dispusiera a regresar a Valledupar, ciudad donde reside, el bus que transportaba a la artista fue atacado a piedras por varios seguidores de la joven promesa del vallenato, quienes pretendían tomarse una foto con ella.

La artista publicó un video en el que se queja de sus mismos seguidores por la manera como reaccionaron al no poder tomarse fotos con ella.

"Estoy triste que por uno paguen todos, esta no es la manera de pedir una foto. La gente tiene que tener educación y respeto con los artistas, aquí me esmigajaron el vidrio del bus y por poco me pegan", contó Ana del Castillo vía Instagram.

