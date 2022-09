La confesión de Rosalía en pleno concierto en Bogotá: “Mi primer amor fue colombiano”

Este miércoles, Rosalía enamoró a Bogotá con su concierto y las varias revelaciones y referencias que hizo sobre Colombia, una de estas dejó sus fanáticos sorprendidos, pues contó que su primer amor fue colombiano y, aunque no sabe nada de él ahora, se pregunta “qué piensa y si está arrepentido”.

Aunque decidió mantener en el anonimato el nombre de aquella persona, detalló que fue hace mucho tiempo y recordó que “tenía unos ojos verdes increíbles”.

“Esto es algo nunca he explicado, nunca hasta ahora. Mi primer amor era colombiano, voy a mantener el anonimato porque estoy maja, pero él era de aquí, tenía unos ojos verdes increíbles (…) Me pregunto qué pensará él ahora. Yo creo que se arrepiente”, describió la artista española en plena presentación.

La confesión desató la euforia de los asistentes en el Movistar Arena, quienes no aguantaron y empezaron a gritar “Rosalía, Rosalía, Rosalía” luego de que la ‘moto mami’ expresara su amor por Colombia y las ganas que tenía de visitar el país.

Relató que, una vez, su amiga Lucero, quienes es colombiana, le enseñó a hacer el tradicional pan de bono y quedó enamorada: “Yo me comía eso y me daba como un calorcito en el pecho, ella siempre me decía que tenía que ir a Colombia y yo le decía que por qué, ahora lo entiendo, madre mía”.

Incluso, en un momento durante el concierto, Rosalía recibió en el escenario una pequeña bolsa de papel, cuando la abrió delante de todo el público descubrió que era pan de bono y, sin dudarlo, se comió un pedazo.

