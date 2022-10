La rutina de Sara Corrales en cuarentena que enloqueció a sus seguidores

Si usted es de los que está encerrado en la cuarentena y cree que poco a poco está subiendo de peso, no se preocupe, porque Sara Corrales lo pone a quemar calorías y de qué manera.

Hace unos días, la actriz ha estado usando su cuenta de Instagram para compartir sus rutinas de ejercicios con todos sus seguidores y motivarlos a que disminuyan su peso o grasa corporal.

Sara aprovecha el gimnasio de su lugar de residencia y envía mensajes de motivación para todas aquellas personas que hacen ejercicio a toda.

“¡A mi, esos entrenamientos como de barbies no me gustan! ¡A mi me gusta la candela o nada! Si usted es de los míos, ¡vea este video! Si no, mejor siga durmiendo”, invitaba la paisa al comienzo de su rutina sabatina, este 9 de mayo.

Por otro lado, sus seguidores agradecen que la actriz comparta sus rutinas y un poco de lo que hace por estos días de aislamiento preventivo. “¡Qué sabor!, que energía, que 'sabrosura'… ¡Puro ‘candeleo’ del bueno! Me contagias, me motivas, amiga linda. ¡Qué buena compañía la que eres!”.

Sara Corrales, que fue motivo de polémica en los últimos días por sus declaraciones sobre la soltería, se encuentra muy feliz promocionando sus rutinas de gimnasio durante la cuarentena por el coronavirus.